Україна збільшила експорт зернових втричі за 7 років

Експорт зернових в 2017 році на зовнішні ринки становив 41,8 мільйона тонн, що в три рази перевищує показники 2010 року.

Про це повідомив заступник директора Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", член-кореспондент НААН Микола Пугачов, передає Latifundist.

Пугачов зазначив, що в 2017 році був досягнутий рекордний обсяг зарубіжних поставок кукурудзи - 19,4 млн тонн, що на 12,2% більше показників 2016 року і в 4,8 рази перевищує результати 2010 року.

"Обсяги експорту пшениці, хоча і перевищили показники 2010 року в 3,6 рази, залишилися майже на рівні 2016 року і становили в минулому році 17,3 млн тонн", - сказав він.

"У порівнянні з 2016 роком помітно - в 1,6 рази - збільшився експорт сорго зернового. Обсяги його зарубіжних поставок становили минулого року 148,3 тис тонн. Це майже в 4 рази перевищує показники 2010 року", - заявив Пугачов.

"Поставки ячменю за кордон залишилися майже на рівні попереднього року - 4,9 млн тонн. Обсяг експорту жита збільшився в порівнянні з 2016 роком більш ніж в чотири рази і становив в минулому році 25 тисяч тонн", - прокоментував експерт.