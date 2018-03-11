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Українці вибороли дві медалі у перший день Кубка Європи-2018 з метань

11 березня, 2018 - 17:54
Фото НОК України

У перший день змагань Кубка Європи-2018 з метань українські атлети виграли дві медалі.

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України (НОК)  у Twitter.

“У 1-й день змагань Кубка Європи-2018 з метань українські атлети виграли дві медалі. Володимир Мисливчук став другим з метання молота серед молоді (71,16м), Аліна Шух посіла 3-є місце з метання списа серед молоді (55,02м) Молодці! Вітаємо!”, - повідомляє НОК України.

Нагадаємо, що біатлоністка Журавок виборола другу медаль на Кубку IBU.

Джерело: День

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