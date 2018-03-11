Українські дзюдоїсти здобули 4 медалі на Гран-прі у Марокко

Останній день Гран-прі в Агадірі приніс Україні 3 нагороди, передає other.sport.ua.

У категорії понад 78 кілограмів свою другу міжнародну нагороду в цьому сезоні здобула Єлизавета Каланіна. В фіналі Єлизавета зустрілася із словенкою Анамарі Веленшек. Основний час сутички переможця не виявив. А в «голден скор» судді оголосили українку переможницею, тому що суперниця була покарана за менш активну боротьбу.

У вазі до 78 кілограмів медаль здобула Анастасія Турчин. У поєдинку за «золото» українці протистояла німкеня Майке Зієх. Зустріч знову ж таки перейшла у «голден скор», де Анастасія програла за зауваженнями і отримала в результаті «срібло». Це вже третя медаль турнірів серії Гран-прі: минулого року було здобуто «золоті» перемоги у березні в Тбілісі й у жовтні в Ташкенті.

Щодо чоловіків, то із шести наших спортсменів в Агадірі троє брали участь у поєдинках за медаль, щоправда, бронзову. Кенджау Ньябалі із Києва у вазі до 90 кілограмів у боротьбі за медаль у сперечався із чиним чемпіоном світу – Неманьйом Майдовим із Сербії. Жодному з суперників не вдалося провести результативні дії, і справа дійшла до «голден скор». Проте і тут прийомів не було, але серб перебрав ліміт зауважень, і Ньябалі став призером.

Одесит Олександр Гордієнко у категорії понад 100 кілограмів в матчі за «бронзу» за 20 секунд здолав француза Хамзи Учані.