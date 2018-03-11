Україну в 2017 році відвідали 14,6 млн іноземних туристів

Торік продовжилася тенденція збільшення кількості в'їзних туристів після дворазового падіння показника у 2014 році. Так, 2017 року Україну відвідало 14,6 млн іноземців, що майже на мільйон більше порівняно з попереднім роком, передає Укрінформ.

Такі дані навів президент Національної туристичної організації, радник першого віце-прем'єр-міністра - міністра економічного розвитку і торгівлі України Іван Ліптуга, який бере участь у 52-й Міжнародній туристичній виставці ITB BERLIN, що закривається в неділю.

"Збільшилася кількість іноземців 2017 року - до 14,6 млн, десь на мільйон порівняно з попереднім роком", - повідомив Ліптуга.

Він нагадав, що 2013-го Україну відвідало 25 млн іноземних туристів, а у 2014-у - 12,5 млн. Відтоді помалу кількість приїжджих зростає.

На першому місці серед країн, туристи з яких їдуть до України, - Молдова, на другому - Білорусь, на третьому - Росія. Збільшилася кількість туристів з Туреччини, а також Ізраїлю.

"Звичайно, треба вести роботу з популяризації країни в інших регіонах і континентах, тому що традиційна наша аудиторія зосереджена у Центральній та Східній Європі, це в основному пострадянські країни, які звикли до нашого рівня сервісу", - визнав чиновник.

Ліптуга зазначив сильний розвиток і внутрішнього туризму.

Він також звернув увагу на той факт, що до 2013 року була рівна кількість в'їжджаючих і виїжджаючих, а з 2014-го виїжджаючих залишилося майже стільки ж, а ось в'їжджаючих - вдвічі менше. Після запровадження безвізу влітку минулого року розрив збільшився ще більше. Кількість виїжджаючих українців, за його даними, зросла до 28 млн, тоді як рік тому їх було 23 млн.