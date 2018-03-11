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В АТО через обстріли бойовиків загинув українській військовий

11 березня, 2018 - 19:06
Фото Reuters

Від початку доби зафіксовано три обстріли позицій українських захисників, один український військовослужбовець загинув, двоє поранені.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Від початку доби зафіксовано три обстріли позицій українських захисників", - зазначається у повідомленні.

Так, на Луганському напрямку російсько-терористичні війська з гранатометів та великокаліберних кулеметів вели вогонь по наших укріпленнях в районі населених пунктів Троїцьке, Луганське та Новозванівка. Внаслідок ворожих обстрілів у Новозванівці один військовослужбовець зазнав поранення.

На Донецькому напрямку упродовж дня зберігалася тиша. Незважаючи на це, під час виконання бойового завдання з перевезення майна внаслідок підриву загинув український військовослужбовець. Ще один наш захисник під час перевірки мінного поля отримав осколкові поранення.

Обидва поранені оперативно доправлені до військово-медичної установи. Їм надано необхідну медичну допомогу.

Джерело: День

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