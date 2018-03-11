В ОБСЄ має бути повний доступ до кордону України з РФ, - Могеріні

В Європейському Союзі хотіли б, щоб Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні мала б повний доступ до всієї території України, в тому числі вздовж українсько-російського кордону, у відповідності зі своїм мандатом.

Про це в інтерв'ю УНІАН заявила Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні.

"Якби місія, узгоджена Радою Безпеки ООН, могла б усе це прискорити і допомогти просуванню реалізації мінських угод, ми б, звичайно, були тільки "за"", - підкреслила вона.

Нагадаємо, що Могеріні в Україні представить нову інформкампанію "Просуваючись разом вперед".