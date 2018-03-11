В окупованому Криму заблоковані 30 українських сайтів

За даними моніторингу доступності українського Інтернету в окупованому Криму, наразі там повністю або частково не відкриваються 30 інформаційних сайтів.

Про це заявила медіакоординаторка Кримської правозахисної групи Ірина Сєдова, повідомляє Громадське радіо.

"Такий самий моніторинг ми проводили в липні минулого року, було менше заблокованих на території Криму сайтів. Зараз ми виявили ще кілька українських інформаційних сайтів, які не відкриваються в Криму повністю або частково. Ми порівнювали ці результати з результатами попереднього моніторингу. Виявилося, що на даний момент 30 інформаційних сайтів повністю або частково не відкриваються в Криму", - зазначила Сєдова.

За її словами, перевіряли доступність цих сайтів у 5 містах Криму — Керчі, Сімферополі, Севастополі, Білогорську і Ялті. З'ясувалося, що в різних містах блокують ці сайти по-різному. В усіх 5 містах заблоковані 9 сайтів. Інші сайти блокуються незрозумілим чином. В Сімферополі з цього переліку заблоковано 28, а в Керчі — 11.

"На наш погляд, це блокування відбувається повністю незаконно не тільки з точки зору українських і міжнародних законів, а навіть з точки зору російського законодавства", - зауважила Сєдова.

Вона нагадала, що в Росії законодавство дозволяє блокувати сайти, якщо Роскомнагляд видає рішення блокувати сайт. Він звертається до суду з повідомленням, що на цьому сайті міститься якийсь заборонений контент. Суд може вирішити, що цей контент дійсно екстремістський, спонукає до тероризму, тоді на підставі рішення цього суду сайт блокується.

"На сайті самого Роскомнагляду є перелік заблокованих за рішенням суду сайтів. Я з цього списку 30 сайтів знайшла там тільки 6. Громадське радіо попереду всіх, оскільки воно взяло інтерв’ю у київського осередку Хізб ут-Тахрір", - розповіла Сєдова.