В Україні почався відбір до національної збірної команди Ігор нескорених

В Україні стартував відбір до національної збірної команди Ігор нескорених (Invictus Games), які пройдуть 20-27 жовтня в австралійському місті Сіднеї.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

"10 березня розпочався відбір до національної збірної. До її складу увійдуть 15 спортсменів, що змагатимуться в Сіднеї в шести дисциплінах: стрільба з лука, легка атлетика, веслування на тренажерах, пауерліфтинг, велоспорт на шосе, плавання", - йдеться у повідомленні.

Заявки на участь у першому із спортивних тестувань, що пройшло у Львові, подали майже 100 осіб. Відбір в збірну пройде у три етапи. Перед змаганнями у Сіднеї відбудуться національні Ігри нескорених.