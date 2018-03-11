Найбільш гірка отрута нашого морального буття – безнадійність...
Тарас Григорович Шевченко, видатний український поет, письменник, художник, громадський та політичний діяч

В Україні почався відбір до національної збірної команди Ігор нескорених

11 березня, 2018 - 16:49
Фото МВС

В Україні стартував відбір до національної збірної команди Ігор нескорених (Invictus Games), які пройдуть 20-27 жовтня в австралійському місті Сіднеї.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

"10 березня розпочався відбір до національної збірної. До її складу увійдуть 15 спортсменів, що змагатимуться в Сіднеї в шести дисциплінах: стрільба з лука, легка атлетика, веслування на тренажерах, пауерліфтинг, велоспорт на шосе, плавання", - йдеться у повідомленні.

Заявки на участь у першому із спортивних тестувань, що пройшло у Львові, подали майже 100 осіб. Відбір в збірну пройде у три етапи. Перед змаганнями у Сіднеї відбудуться національні Ігри нескорених.

Джерело: День

Більше новин

ЄС готовий підтримати введення миротворців на Донбас, - Могеріні
Україна збільшила експорт зернових втричі за 7 років
Пентагон застеріг Асада від застосування хімзброї
Вулицями Львова пройшла багатотисячна Хресна хода
В АТО через обстріли бойовиків загинув українській військовий
Швеція погодилась організувати історичну зустріч Трампа і Кім Чен Ина

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 