В Японії сьогодні вшановують пам'ять жертв аварії на "Фукусімі-1"

В Японії у неділю вшановують пам'ять жертв землетрусу, цунамі та аварії на атомній електростанції "Фукусіма-1". О 14:46 за місцевим часом - у момент, коли сталася трагедія сім років тому, - країна згадала хвилиною мовчання близько 18,5 тисячі загиблих 11 березня 2011 року, повідомляє DW.

"Меморіальні служби були проведені в Токіо та в регіоні Фукусіма. Жителі зібралися вздовж узбережжя, щоб вшанувати загиблих", - йдеться у повідомленні.

Прем'єр-міністр країни Сіндзо Абе під час меморіальної церемонії заявив, що реконструкція зруйнованого під час землетрусу житла відбувається швидкими темпами, але багато людей все ще залишаються переселенцями.

Сім років тому руйнівний землетрус магнітудою 9 та цунамі призвели до зупинки систем охолодження на атомній електростанції "Фукусіма-1". Внаслідок цього розплавилося кілька ядер реакторів, на станції сталася низка вибухів та великий витік радіації в атмосферу.

Аварію на "Фукусімі-1" називають найбільшим атомним інцидентом з часів катастрофи на Чорнобильській АЕС. Після неї понад 120 тисяч людей були змушені залишити свої домівки в забрудненій місцевості. Десятки тисяч людей досі мешкають в тимчасовому житлі, а майже 50 тисяч не можуть повернутися додому. З часу трагедії померло понад 3500 постраждалих.