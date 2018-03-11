Волкер незабаром відвідає Україну

Спеціальний представник Державного департаменту з питань України Курт Волкер в найближчому часі відвідає Києв. Про це він сказав на полях Брюссельського форуму, повідомляє "Голос Америки".

"В найближчому часі я відвідаю Україну, хочу поїхати на схід", - заявив він. При цьому американський дипломат додав, що дата відвідин поки що не встановлена.

Раніше спеціяльний представник заявив, що Сполучені Штати працюють над посиленням оборонних можливостей України, щоб унеможливити дальшу агресію з боку Росії.

Американський дипломат виключив врегулювання конфлікту на Сході України силовим методом і висловив думку, що Донецька та Луганська "народні республіки" повинні бути ліквідовані, тому що це не відповідає Конституції України.

Він також зазначав: "Мінські домовленості існують. І вони включають усі питання, які необхідні для забезпечення припинення вогню, відновлення українського національного контролю, суверенітету і територіальної цілісності. Але проблема полягає лише у тому, що ці домовленості мають бути імплементовані". Американський дипломат відзначив, що Росія, будучи підписантом цих домовленостей, не забезпечує стале припинення вогню, продовжує розгортання своїх військових органів військового управління та не виводить важке озброєння з регіону.