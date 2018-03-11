Вулицями Львова пройшла багатотисячна Хресна хода

Сьогодні, 11 березня, у Львові пройшла загальноміська Хресна хода. Впродовж останніх кількох років вона традиційно проходить у Хрестопоклінну неділю, яка припадає на третю неділю від початку Великого посту.

Організувала ходу Львівська архиєпархія УГКЦ, а очолив її Високопреосвященний владика Ігор, архиєписком і митрополит Львівської УГКЦ. Цього року програму ходи розробляли семінаристи Українського католицького університету.

«Традиційно в Хрестопоклінну неділю ми збираємося, щоби разом засвідчити свою віру Господу, засвідчити своє велике прагнення успадкувати Царство Боже. Сьогодні з великої ласки і Божої благодаті ми будемо мандрувати за нашим хрестом, бо саме сьогодні ми будемо розважати над найболючішими і найактуальнішими проблемами сьогодення. І будемо просити Господа Бога, щоби вислухав нашу молитву і прийняв нашу жертву. Сьогодні ми будемо молитися з Українським католицьким університетом, який зумів підготувати для нас чудові тексти молитов, які доторкнуться кожного з нас. Сьогодні це хресне знамено буде нести надія кожного з нас - наша студентська молодь», - сказав перед початком Хресної дороги отець Павло Дроздяк.

Розпочалася хода від храму святого архистратига Михаїла. До участі в ній долучилися представники міської та обласної влади, депутати, керівники різних департаментів, духовенство Львівської архиєпархії, монашество, студенти, а також кілька десятків тисяч вір’ян.

Впродовж усієї Хресної ходи, яка пролягла через центральні вулиці Львова, курсанти Академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного несли великий дерев’яний хрест.

По дорозі робилися зупинки, під час яких зачитувалися страсті Христові та роздуми над ними.

Завершилася хода на площі перед собором святого Юра.

Павло ПАЛАМАРЧУК, Львів, фото автора