ЄБРР виділив Україні майже €26 млн на розвиток сонячної енергетики

11 березня, 2018 - 17:25
Європейський банк реконструкції та розвитку виділив України 25,9 млн євро на будівництво сонячних електростанцій.
Про це повідомив Президент України Петро Порошенко у Facebook.
“European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) виділив 25,9 млн євро на будівництво трьох сонячних електростанцій на Вінниччині”, - повідомив глава держави.
Петро Порошенко повідомив, що цей проект - ще один крок до енергонезалежності України.
“А також - нові робочі місця для 350 людей, які будуть зайняті на будівництві та ще 15-ти, зайнятих на обслуговуванні станції.
Вдячний нашим партнерам за підтримку!”, - написав він.
Джерело: День