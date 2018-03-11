ЄБРР виділив Україні майже €26 млн на розвиток сонячної енергетики

Європейський банк реконструкції та розвитку виділив України 25,9 млн євро на будівництво сонячних електростанцій.

Про це повідомив Президент України Петро Порошенко у Facebook.

“European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) виділив 25,9 млн євро на будівництво трьох сонячних електростанцій на Вінниччині”, - повідомив глава держави.

Петро Порошенко повідомив, що цей проект - ще один крок до енергонезалежності України.

“А також - нові робочі місця для 350 людей, які будуть зайняті на будівництві та ще 15-ти, зайнятих на обслуговуванні станції.

Вдячний нашим партнерам за підтримку!”, - написав він.