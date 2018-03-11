ЄС готовий підтримати введення миротворців на Донбас, - Могеріні

Євросоюз підтримає введення миротворчої місії ООН на Донбас, якщо це допоможе в реалізації Мінських угод і врегулювання конфлікту

Про це заявила очільниця європейської дипломатії Федеріка Могеріні, передає УНІАН.

При цьому вона зазначила, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ повинна мати доступ до всієї території України, в тому числі вздовж українсько-російського кордону, відповідно до свого мандату.

За словами Федеріка Могеріні, саме Мінські домовленості надали план врегулювання ситуації на сході України і зупинили ескалацію конфлікту. Вона додала, що необхідно продовжувати реалізацію угод.

Нагадаємо, що Могеріні в Україні представить нову інформкампанію "Просуваючись разом вперед".