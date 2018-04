100 Цукербергів з картону біля будівлі Конгресу США привертали увагу до проблем з Facebook

Біля Капітолію у Вашингтоні пройшла акція "Fix Facebook" ("відремонтуй Facebook"), організована активістами громадської організації Avaaz.

Про акцію повідомили на офіційній сторінці організації у Twitter.

“Марш ста фейкових Цукербергів розпочався біля Капітолію. Avaaz думає, що вони закликають відремонтувати Facebook” - йдеться у повідомленні.

100 fake Mark Zuckerbergs march on U.S. Capitol ahead of the Senate hearing today. @Avaaz says they are calling on the CEO to "fix Facebook" @ABC7News pic.twitter.com/HbuLGM3SfO