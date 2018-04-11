100 Цукербергів з картону біля будівлі Конгресу США привертали увагу до проблем з Facebook

Біля Капітолію у Вашингтоні пройшла акція "Fix Facebook" ("відремонтуй Facebook"), організована активістами громадської організації Avaaz.

Про акцію повідомили на офіційній сторінці організації у Twitter.

“Марш ста фейкових Цукербергів розпочався біля Капітолію. Avaaz думає, що вони закликають відремонтувати Facebook” - йдеться у повідомленні.

100 fake Mark Zuckerbergs march on U.S. Capitol ahead of the Senate hearing today. @Avaaz says they are calling on the CEO to "fix Facebook" @ABC7News pic.twitter.com/HbuLGM3SfO

— Caroline Patrickis (@Cpatrickis) 10 апреля 2018 г.

Активісти встановили біля Конгресу США 100 картонних копій голови компанії Facebook Марка Цукерберга у реальному розмірі, усі одягнуті у футболки з написом "відремонтуй Facebook". Як зазначають учасники акції, їх мета - привернути увагу до проблеми фейкових сторінок у соціальній мережі, а також проблем масового розповсюдження фейкової інформації.

На своїй сторінці у Twitter організація Avaaz також наголосила на проблемі втручання у вибори шляхом розповсюдження фейків.

“Життя стало б набагато легшим, якщо ми мали би працюючу демократію та чесні вибори, в яких би не було корупції, спричиненої фейковими новинами”, - йдеться у повідомленні.

#LifeCouldBeEasierIf we had functioning democracies and fair elections that weren’t corrupted by #FakeNews! https://t.co/tfxcGnexGi #FixFacebook pic.twitter.com/Ml9BuDatho

— Avaaz (@Avaaz) 10 апреля 2018 г.

До акції приєдналися безліч людей у соціальних мережах, зявилися численні публікації з хештегами #Фейкенберг, #відремонтуйFacebook.

Напередодні акції на офіційній сторінці організації у Twitter анонсували акцію.

“Напередодні слухань у Сенаті Фейкерберг встав рано вранці. Готуємось до #відремонтуйFacebook”, - написали активісти.

Fakerberg wakes up early to prepare for his Senate hearings. Get ready... #FixFakebook pic.twitter.com/ZfKDD9Dxhy

— Avaaz (@Avaaz) 10 апреля 2018 г.