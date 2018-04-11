Австралія підтримає можливу військову повітряну операцію США проти Сирії

Очільник міністерства закордонних справ Австралії Джулі Бішоп заявила, що її країна підтримає можливу військову повітряну операцію США проти Сирії.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ Австралії.

“Я не маю наміру коментувати військові дії США, але якщо США завдадуть авіаудару у відповідь на застосування хімічної зброї проти цивільного населення у Сирії, то Австралія підтримає будь-які дії, які будуть виваженими і пропорційними”, - сказала Джулі Бішоп.

Заява австралійського міністра з'явилася після того, як президент США Дональд Трамп пригрозив вжити заходів військового характеру проти влади Сирії у зв'язку із застосуванням отруйних речовин в населеному пункті Дума поблизу Дамаска.

За словами Бішоп, Австралія вже висловлювала свою підтримку військовим діям США у відповідь на хімічну атаку в минулому році.

Натомість думки австралійської опозиції розділилися. Тіньовий міністр закордонних справ Пенні Вонг відмовилася коментувати “гіпотетичну військову відповідь”, у той час як міністр оборони тіньового уряду Річард Марлз запропонував підтримати США.

“Важливо позначити червоні лінії... У контексті громадянської війни в Сирії, сирійському режиму має бути зрозуміло, що використання ним хімічної зброї матиме наслідки. У них є минулорічний досвід американської відповіді. Тоді Австралія підтримала США і це було правильно. Я переконаний, що якщо тепер буде доведена вина сирійського режиму, то у кінцевому підсумку повинні бути і наслідки”, - заявив політик.

Про можливу підтримку дій США уже заявив президент Франції Еммануель Макрон.