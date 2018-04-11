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Цукерберг заявив, що його дані також "злили" Cambridge Analytica

11 квітня, 2018 - 21:04
Фото Reuters

Особисті дані глави і засновника компанії Facebook Марка Цукерберга, разом з персональними даними 87 млн інших користувачів, були "злиті" розробником компанії Cambridge Analytica.

Про це він сказав під час звіту в Конгресі США, передає Reuters.

На питання каліфорнійського демократа Анни Ешоу, чи були його персональні дані серед інших зібраних компанією, Цукерберг відповів позитивно. І в той же час інших подробиць не повідомив. 

Але Цукерберг все ж заперечує слова членів Конгресу про те, що користувачам не вистачає контролю над своїми даними в Facebook після скандалу з конфіденційністю у найбільшій в світі соціальній мережі.

Джерело: День

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