Цукерберг заявив, що його дані також "злили" Cambridge Analytica

Особисті дані глави і засновника компанії Facebook Марка Цукерберга, разом з персональними даними 87 млн інших користувачів, були "злиті" розробником компанії Cambridge Analytica.

Про це він сказав під час звіту в Конгресі США, передає Reuters.

На питання каліфорнійського демократа Анни Ешоу, чи були його персональні дані серед інших зібраних компанією, Цукерберг відповів позитивно. І в той же час інших подробиць не повідомив.

Але Цукерберг все ж заперечує слова членів Конгресу про те, що користувачам не вистачає контролю над своїми даними в Facebook після скандалу з конфіденційністю у найбільшій в світі соціальній мережі.