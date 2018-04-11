Єдина справжня помилка — не виправляти своїх минулих помилок.
Конфуцій, давньокитайський філософ та політичний діяч

До Конгресу США внесли законопроект про запровадження нових санкцій проти РФ у зв'язку з отруєнням Скрипаля

11 квітня, 2018 - 09:34

У базу документів Конгресу США внесли законопроект "Акт солідарності з Великобританією проти порушень Росії" про запровадження нових фінансових санкцій проти Росії у зв'язку з отруєнням у Солсбері колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його дочки.

"Особам із США забороняється брати участь у фінансових операціях, пов'язаних з російським держборгом", - йдеться в тексті законопроекту.

Також представлений список компаній, яких повинні торкнутися санкції: "Сбєрбанк", "ВТБ Банк", "Газпромбанк", "Банк Москви", "Россєльхозбанк", "Промсвязьбанк" і "Внешэкономбанк".

У тексті йдеться, що санкції має запровадити президент протягом 60 днів після ухвалення законопроекту.

Законопроект підготували демократ Хоакін Кастро і республіканець Майк Тернер.

Також 6 квітня США ввели санкції проти 24 російських бізнесменів і чиновників, чий статок перевищує 1 млрд доларів. Зазначається, що нові санкції стосуються можливого втручання Москви у президентські вибори США в 2016 році.

Джерело: 112 Україна

Більше новин

Єврокомісія виділяє 410 млн євро для підтримки розвитку успішних стартапів в ЄС
Через страйк у Німеччині скасували понад тисячу авіарейсів
"Нафтогаз" готує новий позов проти "Газпрому" через невиконання рішення арбітражу
Президенти України та Німеччини обговорили необхідність посилення санкцій проти РФ
Світовий банк покращив прогноз щодо рівня держборгу України
При реалізації проекту Nord Stream 2 частина газу має йти через Україну, - Меркель

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 