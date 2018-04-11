До Конгресу США внесли законопроект про запровадження нових санкцій проти РФ у зв'язку з отруєнням Скрипаля

У базу документів Конгресу США внесли законопроект "Акт солідарності з Великобританією проти порушень Росії" про запровадження нових фінансових санкцій проти Росії у зв'язку з отруєнням у Солсбері колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його дочки.

"Особам із США забороняється брати участь у фінансових операціях, пов'язаних з російським держборгом", - йдеться в тексті законопроекту.

Також представлений список компаній, яких повинні торкнутися санкції: "Сбєрбанк", "ВТБ Банк", "Газпромбанк", "Банк Москви", "Россєльхозбанк", "Промсвязьбанк" і "Внешэкономбанк".

У тексті йдеться, що санкції має запровадити президент протягом 60 днів після ухвалення законопроекту.

Законопроект підготували демократ Хоакін Кастро і республіканець Майк Тернер.

Також 6 квітня США ввели санкції проти 24 російських бізнесменів і чиновників, чий статок перевищує 1 млрд доларів. Зазначається, що нові санкції стосуються можливого втручання Москви у президентські вибори США в 2016 році.