Єдина справжня помилка — не виправляти своїх минулих помилок.
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Facebook платитиме користувачам за інформацію про витік даних

11 квітня, 2018 - 18:54
Фото Reuters

Facebook буде виплачувати винагороду людям, що повідомляють про витік даних користувачів через різноманітні додатки.

Відповідна програма "Data Abuse Bounty" вже запущена, написав керівник відділу безпеки продукту Коллін Грін в офіційному блозі.

Розмір винагороди залежатиме від характеру інформації. Як зазначають в компанії, максимальної суми винагороди наразі не встановлено.

"Хоча немає максимуму, звіти про помилки з високою віддачею зібрали до 40 000 доларів для людей, які привернули до проблем нашу увагу", - йдеться у повідомленні. Механізм буде аналогічний іншій програмі винагороди - Facebook Bug report.

"Винагороди за програмою отримають люди, у яких є інформація з перших рук і докази того, що додаток на платформі Facebook збирає дані користувачів і передає третій стороні для перепродажу, крадіжки або використання в шахрайських цілях або для надання політичного впливу", - написав він.

Якщо повідомлення про зловживання даними користувачів підтвердиться, Facebook буде негайно блокувати додаток і подавати позов проти компанії, що продає або купує дані користувачів. Соцмережа також повідомить усіх, кого могла торкнутися небезпека пов'язана із додатком.

Джерело: День

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