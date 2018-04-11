Facebook платитиме користувачам за інформацію про витік даних

Facebook буде виплачувати винагороду людям, що повідомляють про витік даних користувачів через різноманітні додатки.

Відповідна програма "Data Abuse Bounty" вже запущена, написав керівник відділу безпеки продукту Коллін Грін в офіційному блозі.

Розмір винагороди залежатиме від характеру інформації. Як зазначають в компанії, максимальної суми винагороди наразі не встановлено.

"Хоча немає максимуму, звіти про помилки з високою віддачею зібрали до 40 000 доларів для людей, які привернули до проблем нашу увагу", - йдеться у повідомленні. Механізм буде аналогічний іншій програмі винагороди - Facebook Bug report.

"Винагороди за програмою отримають люди, у яких є інформація з перших рук і докази того, що додаток на платформі Facebook збирає дані користувачів і передає третій стороні для перепродажу, крадіжки або використання в шахрайських цілях або для надання політичного впливу", - написав він.

Якщо повідомлення про зловживання даними користувачів підтвердиться, Facebook буде негайно блокувати додаток і подавати позов проти компанії, що продає або купує дані користувачів. Соцмережа також повідомить усіх, кого могла торкнутися небезпека пов'язана із додатком.