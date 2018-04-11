Існує взаємозалежність між успіхом канцлера Меркель і України, - експерт

Існує взаємозалежність між успіхом канцлера Меркель і України, заявила Альона Гетьманчук, директор Центру Нова Європа, в ексклюзивному коментарі Дню щодо важливості візиту Петра Порошенка до Німеччини в контексті нового німецького уряду.

“Є певна взаємозалежність між успіхом канцлера Меркель і України: поразка Меркель посилюватиме поразку і для України, поразка України посилить поразку Меркель”, - заявила Альона Гетьманчук і пояснила, що незважаючи на те, що Ангела Меркель залишається канцлером, її позиції ослаблені.

Директор Центру Нова Європа також наголосила, що канцлер вимушена більше балансувати і враховувати інтереси не лише опозиційних партій і партнерів по коаліції, а й альтернативних гравців у своїй власній партії. Вона також зазначила, що Україна у своїй політиці щодо Німеччини готова поступово відходити від підходу «Німеччина — це Меркель» і налагоджувати контакти на інших рівнях. “Зокрема потрібно суттєво посилити співпрацю з бундестагом, а також — присутність України в німецьких землях (зокрема у східних), не лише в Берліні”, - сказала Альона Гетьманчук.

Нагадаємо, вчора Петро Порошенко здійснив візит до Німеччини. Як зазначається на сайті Президента, він — один із перших іноземних лідерів, який відвідує Берлін після цих політичних перестановок.

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