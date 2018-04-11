Канада виділила близько $27 млн на допомогу країнам Африки

Канада виділила понад 27 млн дол. на втілення різноманітних гуманітарних проектів із допомоги мешканцям Камеруну, Чаду, Нігеру та Нігерії.

Про це повідомляє Укрінформ, посилаючись на заяву міністерства міжнародного розвитку Канади.

«Канада надає підтримку, що дозволить вдовольнити життєвоважливі потреби більш, ніж 20 млн осіб, які постраждали від посухи, нестачі продовольства та постійних конфліктів у басейні озера Чад», - йдеться у заяві відомства.

У міністерстві додали, що Канада забезпечить уразливі громади продуктами харчування, питною водою, засобами охорони здоров'я та іншими послугами, у тому числі психологічними.

«Загалом, лише цього року Канада виділила на гуманітарну підтримку Камеруну, Чаду, Нігеру та Нігерії більше 47 млн дол», - підсумували у міністерстві.

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Як відомо, Канада зобов'язалася до 2022 року довести пропорцію своїх гуманітарних проектів, що втілюються у країнах на південь від Сахари, до 50% від загального обсягу власної міжнародної допомоги.