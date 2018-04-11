КМУ ухвалив соцпрограму забезпечення рівних прав і можливостей чоловіків і жінок

Кабінет міністрів ухвалив соціальну програму забезпечення рівних прав і можливостей чоловіків і жінок до 2021 року. Відповідне рішення було ухвалено 11 квітня на засіданні уряду, повідомляє Еспресо.TV.

Мета програми - гарантія дотримання прав і можливостей чоловіків і жінок в усіх сферах життя суспільства, а також втілення європейських стандартів рівності.

Від виконання програми очікують рівний доступ до товарів і послуг, зважаючи на гендерну складову нормативно-правових актів. Передбачається, що ухвалена ініціатива створить умови надійного захисту від дискримінації за статевою ознакою, зменшить різницю у рівні оплати праці чоловіків і жінок.

Окрім цього це має збільшити кількість жінок серед народних депутатів України, депутатів обласних і міських рад.

Також планують забезпечити однакові навчальні програми, зокрема, з фізичного виховання й праці.

Передбачені інформаційні заходи з залучення чоловіків до використання декретної відпустки.

Приблизна сума фінансування проекту - 225 тисяч грн. щорічно.

Нагадаємо, в Кабміні оголосили конкурс на посаду уповноваженого з питань гендерної політики.

Уповноважений буде працювати при офісі віце-прем'єр-міністра з питань європейської і євроантлантичної інтеграції.