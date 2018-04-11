Літак Леха Качинського знищили два вибухи, - результати розслідування

Літак із президентом Польщі Лехом Качинським на борту, що розбився в Росії у 2010 році, був знищений у результаті щонайменше двох вибухів.

Про це свідчить технічний звіт розслідування Смоленської катастрофи, який презентували у середу в Польщі, повідомляє ЄП з посиланням на Onet.Wiadomosci.

"У нас є докази, які раніше не використовувалися", - повідомив під час презентації голова підкомісії Міністерства оборони Польщі з розслідування Смоленської катастрофи Антоні Мацеревич.

За його словами, підкомісія віднайшла близько 150 прямих свідків. Тисячі фотографій та відеозаписів дозволили здійснити реконструкцію уламків літака.

У доповіді, зокрема, йдеться, що літак був знищений у повітрі. Його зруйнували щонайменше два вибухи. Положення тіл на землі чітко вказує на те, що вони почали випадати з літака, перш ніж той впав на землю.

Згідно зі звітом, руйнування, яких зазнав літак, могли виникнути лише в результаті вибуху.

Експерт підкомісії Френк Тейлор заявив, що під час свого розслідування "росіяни не враховували ряд дуже важливих аспектів аналізу аварії, в першу чергу вони не проводили реконструкцію події". "Це не була класична катастрофа", - додав Тейлор.

Попередній звіт розслідування катастрофи від 2011 року, який здійснила підкомісія на чолі з Єжи Міллером, визнали недійсним. Тоді підкомісія дійшла до висновку, що літак розбився, бо пішов на контрольоване зниження з землею. Мацеревич назвав звіт заснованим на фальшивих матеріалах і політичному тиску.

Технічний звіт вже був представлений родинам жертв загиблих, а сьогодні його відправили в прокуратуру.

Раніше повідомлялося, що причиною трагедії під Смоленськом став вибух на борту літака.