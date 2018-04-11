Меттіс: Пентагон готовий до військового сценарію в Сирії

Глава Пентагону Джеймс Меттіс стверджує, що його відомство готове до військового сценарію у Сирії.

Про це повідомляє ЄП з посиланням на Agence France Press.

"Ми готові приступити до військових варіантів, якщо вони будуть доречними, як визначив президент" - заявив Меттіс.

В той же час він наголосив, що США продовжують оцінювати розвідувальні дані щодо хімічної атаки в Сирії.

"Ми досі оцінюємо розвідувальні дані, і ми, і наші союзники, ми все ще працюємо над цим", - сказав Меттіс.

Раніше Трамп оголосив про ракетний удар по Сирії.