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Меттіс: Пентагон готовий до військового сценарію в Сирії

11 квітня, 2018 - 19:56
Фото Reuters

Глава Пентагону Джеймс Меттіс стверджує, що його відомство готове до військового сценарію у Сирії.

Про це повідомляє ЄП з посиланням на Agence France Press.

"Ми готові приступити до військових варіантів, якщо вони будуть доречними, як визначив президент" - заявив Меттіс.

В той же час він наголосив, що США продовжують оцінювати розвідувальні дані щодо хімічної атаки в Сирії.

"Ми досі оцінюємо розвідувальні дані, і ми, і наші союзники, ми все ще працюємо над цим", - сказав Меттіс.

Раніше Трамп оголосив про ракетний удар по Сирії.

Джерело: Європейська правда

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