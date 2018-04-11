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Мей відмовилася від реагування на хіматаку в Сирії через відсутність доказів

11 квітня, 2018 - 09:51
Фото Reuters

Мей відмовилася від реагування на хіматаку в Сирії, оскільки на місце події в Думу готуються виїхати іспектори з Організації по забороні хімічної зброї.

Тереза Мей сказала президенту США Дональду Трампу, що їй потрібно більше доказів провини режиму Башара Асада в хімічній атаці в Сирії, повідомляє The Times.

Повідомляється також, що вчора Мей провела нараду Ради національної безпеки в Лондоні та вперше після атаки Думи обговорила ситуацію в Сирії з Трампом та Макронои.

Мей і Трамп дійшли згоди, що міжнародна спільнота "потребує відповіді", але за наявності достатніх звинувачень сирійського режиму.

Прем`єр-міністр Великої Британії і президент США погодилися з тим, що повідомлення про атаку хімічної зброї в Сирії варті засудження,і, якщо це буде підтверджено доказами жахливої жорстокості режиму Асада проти власного народу та повного ігнорування ним його юридичних зобов'язань не використовувати цю зброю, йдеться в повідомленні.

Президент Франції у свою чергу погодився з Трампом у необхідності швидкої реакції на застосування хімічної зброї у Сирії, але наголосив на тому, що будь-які військові операції Франції на території Сирії будуть зосереджені на об`єктах хімічної зброї.

Джерело: День

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