На Вінниччині масові пожежі в екосистемах

Із приходом тепла на території Вінницької області різко збільшилася кількість загорянь сухої рослинності, повідомляє прес-служба головного управління ДСНС України у Вінницькій області. Так, 9 квітня пожежно-рятувальні підрозділи області ліквідували 20 пожеж у природних екосистемах області. А вчора, 10 квітня, погасили 7 загорань. Головна причина займання, як кажуть рятувальники, необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.

«Підвищення температури повітря та людська недбалість стали причиною стрімкого зростання кількості пожеж в екосистемах Вінниччини. Вогонь знищив стару траву та рослинні залишки на площі майже 30 тис. кв. метрів. Лише за вчорашню добу бійці ДСНС ліквідували 7 пожеж, які відбулися на території Козятинського, Гайсинського, Мурованокуриловецького районів, місті Погребище та смт. Тростянці», – йдеться у повідомленні.

Пожежники закликають мешканців міст і сіл Вінниччини бути обачними: не залишати багаття у місцях відпочинку на природі, не палити стару траву й листя на своїх обійстях.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниччина, фото – ГУ ДСНС у Вінницькій області