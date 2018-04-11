На Вінниччині встановлять інтерактивну інсталяцію на честь "Щедрика"

У рамках реалізації проекту «Леонтович Арт Квартал», про який «День» вже писав, у Тульчині відкриють інтерактивний пам’ятник «Щедрика» відомого українського композитора Миколи Леонтовича. Автором проекту інсталяції став вінницький художник Єгор Лобузнов. Саме його робота перемогла у конкурсі креативних просторових об’єктів та міської скульптури, який ініціювали організатори «Леонтович Арт Квартал».

«11 квітня організаційний комітет проекту оголосив ім’я переможця конкурсу, робота якого виконана на честь творчості геніального композитора. Незабаром вона прикрашатиме одну із вулиць Тульчина. Обирали найоригінальнішу інсталяцію за кількома критеріями: інноваційність, креативність, естетичний художній зміст та тематична доцільність. Також до уваги журі конкурсу були представлені результати голосування в мережі Facebook. За допомогою всіх зазначених критеріїв переможець серед 10 фіналістів було визначено роботу Єгора Лобузнова», – повідомив організатор конкурсу Олександр Никитюк.

Олександр Никитюк додає, що проекти, які вийшли у фінал конкурсу були передав громаді міста Тульчин, як рекомендовані до реалізації на території міста за рахунок коштів міського бюджету або інших джерел, що не заборонених чинним законодавством.

Інсталяцію розмістять на території скверу Леонтовича у Тульчині вже найближчим часом. Роботи зі спорудження триватимуть з 15 квітня по 30 травня цього року. Головна унікальність інтерактивного пам’ятника в тому, що він підсвічуватиметься і «звучатиме» за рахунок природного джерела – сонячної енергії. Виготовлений він буде у формі скрипкового ключа, який обвиватиметься нотним станом та кольоровими дзвониками із мелодії «Щедрика».

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця