НАТО розпочинає програму з медичної реабілітації українських військових

НАТО допомагає поліпшити медичне обслуговування військовослужбовців Збройних сил України, які зазнали ампутацій, через нову дворічну програму в Інституті протезування та ортопедії у Харкові.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ на своїй сторінці у Facebook.

"За фінансування Трастовим фондом НАТО з медичної реабілітації для України, бакалаврська програма допоможе підвищити рівень надання медичних послуг для ампутантів відповідно до міжнародних стандартів. З 2015 року понад 500 поранених військовослужбовців та 2000 практикуючих лікарів в Україні отримали користь від послуг, що надаються через Трастовий фонд медичної реабілітації НАТО", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що програма буде контролюватися Німецькою школою реабілітаційних наук. Вона здійснюватиметься у співпраці з Міністерством соціальної політики України та Міністерством освіти і науки України. Довгострокова мета - створити навчальну програму бакалаврата та магістратури, сертифіковану Міжнародним товариством протезів та ортостанів.