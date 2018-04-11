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Німеччина вважає, що кібератаки на її урядові мережі організувала РФ

11 квітня, 2018 - 21:27
Фото Руслана КАНЮКИ, "День"

Експерти німецького Федерального відомства з охорони конституції стверджують, що за кібернапади на комп'ютерні мережі уряду Німеччини відповідальна Росія.

Про це заявив керівник відомства Ганс-Георг Маассен, передає Deutsche Welle.

"Ми оцінюємо це як кібератаку російського походження", - заявив Маасен.

Водночас керівник німецької контррозвідувальної спецслужби зазначив, що у таких випадках не може бути 100% точності під час встановлення справжнього винуватця кіберзлочину, тому не можна виключати й того, що хакери мали намір створити враження, що справжній організатор кібератак походить із Росії.

Попри це Маасен заявляє про "високу ймовірність" саме російського сліду в кібернападах.

Джерело: Deutsche-Welle

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