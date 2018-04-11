Німеччина вважає, що кібератаки на її урядові мережі організувала РФ

Експерти німецького Федерального відомства з охорони конституції стверджують, що за кібернапади на комп'ютерні мережі уряду Німеччини відповідальна Росія.

Про це заявив керівник відомства Ганс-Георг Маассен, передає Deutsche Welle.

"Ми оцінюємо це як кібератаку російського походження", - заявив Маасен.

Водночас керівник німецької контррозвідувальної спецслужби зазначив, що у таких випадках не може бути 100% точності під час встановлення справжнього винуватця кіберзлочину, тому не можна виключати й того, що хакери мали намір створити враження, що справжній організатор кібератак походить із Росії.

Попри це Маасен заявляє про "високу ймовірність" саме російського сліду в кібернападах.