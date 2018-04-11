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Панама тимчасово закриває небо для літаків авіакомпаній Венесуели

11 квітня, 2018 - 09:14
Фото Reuters

Панама тимчасово заборонить літакам, що належать авіакомпаніям Венесуели, використовувати летовища країни. Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву уряду Панами.

«Жертвами обмежень стали компанії, які й так мали складнощі із заповненням туристичного вакууму, такі як: державні «Conviasa» і «Aeropostal», а також приватні «Avior», «Laser», «Santa Barbara» та «Turpial», - йдеться у повідомленні.

Здійснювати польоти до Панами венесуельським компаніям заборонено щонайменше на 90 днів, починаючи із 25 квітня.

«Розірвання сполучення із регіональним хабом, яким є Панама, для основних авіакомпаній Венесуели ще більше ізолює вражену кризою країну, з якої й так пішли більшість міжнародних авіаліній через безпекові й економічні занепокоєння», - пояснює Reuters.

Нагадаємо: у березні Панама внесла більше 50 венесуельців, серед яких і президента Ніколаса Мадуро, до переліку осіб, які становлять високий ризик відмивання коштів та фінансуваня терористів.

У відповідь Венесуела минулого тижня припинила комерційні відносини із багатьма панамськими посадовцями й компаніями, нібито через підозри у відмиванні коштів. Обидві країни також взаємно відкликали своїх послів.

Джерело: Укрінформ

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