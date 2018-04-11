Панама тимчасово закриває небо для літаків авіакомпаній Венесуели

Панама тимчасово заборонить літакам, що належать авіакомпаніям Венесуели, використовувати летовища країни. Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву уряду Панами.

«Жертвами обмежень стали компанії, які й так мали складнощі із заповненням туристичного вакууму, такі як: державні «Conviasa» і «Aeropostal», а також приватні «Avior», «Laser», «Santa Barbara» та «Turpial», - йдеться у повідомленні.

Здійснювати польоти до Панами венесуельським компаніям заборонено щонайменше на 90 днів, починаючи із 25 квітня.

«Розірвання сполучення із регіональним хабом, яким є Панама, для основних авіакомпаній Венесуели ще більше ізолює вражену кризою країну, з якої й так пішли більшість міжнародних авіаліній через безпекові й економічні занепокоєння», - пояснює Reuters.

Нагадаємо: у березні Панама внесла більше 50 венесуельців, серед яких і президента Ніколаса Мадуро, до переліку осіб, які становлять високий ризик відмивання коштів та фінансуваня терористів.

У відповідь Венесуела минулого тижня припинила комерційні відносини із багатьма панамськими посадовцями й компаніями, нібито через підозри у відмиванні коштів. Обидві країни також взаємно відкликали своїх послів.