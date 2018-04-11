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Польща анулювала звіт-2011 щодо Смоленської катастрофи через "фальшиві тези"

11 квітня, 2018 - 17:55
Фото: Fakty - Interia

Урядова підкомісія з розслідування Смоленської катастрофи у Польщі анулювала попередній звіт комісії Єжи Міллера, який був опублікований в 2011 році, через оприлюднені у ньому "фальсифіковані дані".

Про це заявив голова підкомісії з розслідування Смоленської катастрофи, екс-міністр національної оборони Польщі Антоній Мацеревич під час презентації в середу у Варшаві технічного рапорту щодо причин Смоленської катастрофи, повідомляє Укрінформ.

"Його анульовано у зв'язку з рішенням підкомісії на підставі того, що звіт комісії Міллера не лише містить у собі фальшиві тези, а й був підготовлений на тлі політичного тиску, який чинився на членів комісії, і фальсифікації матеріалів", - наголосив Мацеревич.

За його словами, це означає, що зараз "немає офіційної позиції Польської держави у справі Смоленської катастрофи", доки не буде підготовлений кінцевий звіт чинної підкомісії з розслідування причин аварії.

Мацеревич зазначив, що оприлюднення нового кінцевого звіту щодо причин Смоленської катастрофи можливе "не менше ніж за рік", після завершення всіх ексгумацій та різних експертиз, які проводяться на замовлення і під контролем Національної прокуратури Польщі.

Нагадаємо, що літак Леха Качинського знищили два вибухи.

Джерело: Укрінформ

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