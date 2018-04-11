Про принца Гаррі та Меган Маркл створили комікси

Шанувальники королівської сім'ї Великобританії, які з нетерпінням чекають весілля принца Гаррі з американською акторкою Меган Маркл в наступному місяці, зможуть прочитати про роман пари в барвистому коміксі, повідомляє агентство Reuters.

Комікс "Королівська родина: Принц Гаррі і Меган Маркл" ("The Royals: Prince Harry & Meghan Markle") доступний онлайн в трьох версіях: традиційний 26-сторінковий комікс, 40-сторінковий графічний роман з твердою палітуркою та весільне видання зі спеціальною обкладинкою художника Джо Мейсона, творця всесвітньо відомого персонажа Скубі-Ду.

Комікс про Гаррі і Меган опублікований американською компанією Tidal Wave Productions, яка випустила комікси і про інших королівських сім'ях Британії, включаючи старшого брата Гаррі, принца Вільяма і Кейт Міддлтон перед їх весіллям.

«Шанувальники королівської пари полюблять цей комікс, так як у нас вийшли дуже продумані і повні образи Гаррі і Меган», - сказав видавець Даррен Девіс у своїй заяві.

Комікс створений на основі інформації про життя принца Гаррі, включаючи його військову кар'єру. У ньому також порушені теми двомовності Меган Маркл, її попереднього розлучення і акторської кар'єри. У ньому також описана смерть матері Гаррі, принцеси Діани.

У графічному романі описується, як Гаррі і Маркл зустрілися в 2016 році через спільного друга, і як в Ботсвані вони стали парою. У ньому також обговорюється підготовка пари до весілля і те, що обручку Маркл прикрашено алмазами принцеси Діани.