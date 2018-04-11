США відправляють до регіону Європи і Близького сходу ударну групу на чолі з авіаносцем "Гарі Трумен"

Бойова ударна група на чолі з авіаносцем "Гарі Трумен" відправляється в середу до регіону Європи і Близького сходу з метою "планової ротації" сил та забезпечення реагування на кризові ситуації.

Про це йдеться в офіційному повідомленні ВМС США, оприлюдненому у вівторок.

"Близько 6,5 тис. матросів у складі ударної групи з авіаносцем "Гаррі Трумен" зранку 11 квітня відправляться з бази Норфолк (штат Вірджинія, США) для запланованого розгортання", - зазначається в документі.

При цьому уточнюється, що група перебуватиме у зоні відповідальності П'ятого і Шостого Військово-морських флотів США, які охоплюють регіони Європи і Близького Сходу.

До складу ударної групи входять авіаносець "Гаррі Трумен" (CVN 75), дев'ять ескадронів бойового авіакрила (CVW), ракетний крейсер "Нормандія" (CG 60), а також протиракетна група DESRON 28, в тому числі ракетні есмінці "Арлі Берк" (DDG 51), "Берклі" (DDG 84), "Форест Шерман" (DDG 98) та "Фаррагот" (DDG 99). Крім того, до групи долучиться німецький фрегат "Хессен" (F 221), а також есмінці з керованими ракетами на борту "Джейсон Данхем" (DDG 109) та "Салліванс" (DDG 68).

"Розгортання (ударної групи – ред.) є частиною запланованої ротації сил для забезпечення реагування на кризові ситуації, а також посилення співпраці у сфері безпеки театру воєнних дій та продовження військової присутності П'ятого та Шостого військово-морських флотів США", - уточнюється в повідомленні.