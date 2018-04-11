Столтенберг заявив про готовність РФ використати свій ядерний арсенал

Генсек НАТО Йенс Столтенберг наполягає на рішучих діях членів альянсу і водночас прогнозує, що санкції проти РФ не будуть скасовані, поки російське керівництво не змінить своєї зовнішньої політики.

В інтерв'ю газеті Suddeutsche Zeitung він заявив, що стривожений діями Кремля на міжнародній арені, повідомляє "НВ".

"Ми дивимося на країну, яка значно модернізувалася, ми дивимося на країну, яка атакувала Україну і розгорнула свої війська в Молдові і Грузії проти волі цих країн", - сказав генсек НАТО.

Столтенберг попередив, що у керівництва РФ зростає готовність використовувати свій ядерний арсенал.

"Москва підтримує режим Башара Асада в Сирії, реєструються кібератаки, навіть в урядовій мережі Німеччини. І це ще не все, що турбує: Росія модернізує свій ядерний арсенал, і бар'єр для його використання знижується", - вважає генсек НАТО.

Він додав, що альянс збереже свою військову присутність в країнах східної Європи, поки Москва не змінить свою риторику.

Нагадаємо, що РФ привела у готовність ППО і ударні сили.