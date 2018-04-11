Єдина справжня помилка — не виправляти своїх минулих помилок.
Конфуцій, давньокитайський філософ та політичний діяч

Столтенберг заявив про готовність РФ використати свій ядерний арсенал

11 квітня, 2018 - 22:11
Фото Reuters

Генсек НАТО Йенс Столтенберг наполягає на рішучих діях членів альянсу і водночас прогнозує, що санкції проти РФ не будуть скасовані, поки російське керівництво не змінить своєї зовнішньої політики.

В інтерв'ю газеті Suddeutsche Zeitung він заявив, що стривожений діями Кремля на міжнародній арені, повідомляє "НВ".

"Ми дивимося на країну, яка значно модернізувалася, ми дивимося на країну, яка атакувала Україну і розгорнула свої війська в Молдові і Грузії проти волі цих країн", - сказав генсек НАТО.

Столтенберг попередив, що у керівництва РФ зростає готовність використовувати свій ядерний арсенал.

"Москва підтримує режим Башара Асада в Сирії, реєструються кібератаки, навіть в урядовій мережі Німеччини. І це ще не все, що турбує: Росія модернізує свій ядерний арсенал, і бар'єр для його використання знижується", - вважає генсек НАТО.

Він додав, що альянс збереже свою військову присутність в країнах східної Європи, поки Москва не змінить свою риторику.

Нагадаємо, що РФ привела у готовність ППО і ударні сили.

Більше новин

У Сирії евакуюють урядові аеропорти й авіабази
РФ привела у готовність ППО і ударні сили
Трамп оголосив про ракетний удар по Сирії
Австралія підтримає можливу військову повітряну операцію США проти Сирії
Мей відмовилася від реагування на хіматаку в Сирії через відсутність доказів
США відправляють до регіону Європи і Близького сходу ударну групу на чолі з авіаносцем "Гарі Трумен"

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 