Суд у справі Штепи перенесли на травень

Орджонікідзевський райсуд Харкова переніс підготовче засідання у справі екс-мера Слов'янська Нелі Штепи, яку звинувачують у сепаратизмі, на 7 травня.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на адвоката Штепи Олександра Тананакіна.

"Сьогодні засідання не відбулося. Не було одного із суддів – він у нарадчій кімнаті, тому засідання перенесли на 7 травня", - сказав Тананакін.

Він додав, що захист підготував клопотання про відвід суддям, але відмовився уточнити, з яких причин.

Штепу затримали 11 липня 2014 року за підозрою у сепаратизмі.