Син Джорджа Толкіна анонсував вихід "першої справжньої історії" Середзем'я

Твір Джорджа Толкіна "Падіння Гондоліна", який автор назвав "першою справжньою історією" Середзем'я, вперше буде опубліковано як окрема книга.

Про це передає ВВС.

У книзі викладено історію ельфійського міста, звільненого Темним Лордом, Морготом.

Автор почав писати його у 1917 році, перш ніж створювати Середзем'я для "Хоббіта" та "Володар кілець".

Голова товариства Толкіна Шон Гуннер заявив, що багато шанувальників вважали "Падіння Гондоліну" "Священним Граалем текстів Толкіна".

Падіння Гондоліна - це друга "нова" робота, яка буде відредагована і випущена сином Толкіна Крістофером Толкіном.

Ця новина стала для багатьох несподіванкою, оскільки 93-річний Крістофер описав книгу "Берен і Лютіен", видану у 2017 році, як «останню книгу в довгих серіях видань творів мого батька».