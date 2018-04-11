Єдина справжня помилка — не виправляти своїх минулих помилок.
Конфуцій, давньокитайський філософ та політичний діяч

Син Джорджа Толкіна анонсував вихід "першої справжньої історії" Середзем'я

11 квітня, 2018 - 18:06
Фото з відкритих джерел / Дж. Толкін

Твір Джорджа Толкіна "Падіння Гондоліна", який автор назвав "першою справжньою історією" Середзем'я, вперше буде опубліковано як окрема книга.

Про це передає ВВС.

У книзі викладено історію ельфійського міста, звільненого Темним Лордом, Морготом.

Автор почав писати його у 1917 році, перш ніж створювати Середзем'я для "Хоббіта" та "Володар кілець".

Голова товариства Толкіна Шон Гуннер заявив, що багато шанувальників вважали "Падіння Гондоліну" "Священним Граалем текстів Толкіна".

Падіння Гондоліна - це друга "нова" робота, яка буде відредагована і випущена сином Толкіна Крістофером Толкіном.

Ця новина стала для багатьох несподіванкою, оскільки 93-річний Крістофер описав книгу "Берен і Лютіен", видану у 2017 році, як «останню книгу в довгих серіях видань творів мого батька».

Джерело: День

Більше новин

У ЮНЕСКО ухвалили рішення щодо охорони пам'яток в Криму
Про принца Гаррі та Меган Маркл створили комікси
100 Цукербергів з картону біля будівлі Конгресу США привертали увагу до проблем з Facebook
Україна потрапила до десятки країн, де часто крадуть витвори мистецтва
Нобелівська премія з літератури на межі зникнення через самоліквідацію Шведської академії
У Києві відбудеться концерт всесвітньо відомого українського співака Андрія Бондаренка

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 