Президент США Дональд Трамп оголосив про ракетний удар по Сирії.

"Росія обіцяє збивати всі ракети, випущені в Сирії. Приготуйся, Росія, тому що вони прийдуть, славні і нові, і "розумні!" Ви не повинні бути партнерами з тваринами, які вбивають газом, вбивають своїх людей і насолоджуються цим!" - написав Трамп на своїй сторінці у Twitter.

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 апреля 2018 г.

Росія дійсно застерігає Вашингтон від будь-яких військових операцій в Сирії у відповідь на застосування хімічної зброї.

Сьогодні російський посол в Лівані Олександр Засипкін в інтерв'ю телеканалу "Аль-Манар", пов'язаному з проіранською озброєним угрупуванням "Хезболла", заявив, що Росія залишає за собою право збивати американські ракети і атакувати місця їх запуску в разі агресії США в Сирії

«Я хотів би ще раз попросити вас утриматися від планів, які ви зараз розробляєте», - заявив у вівторок представник РФ в ООН Василь Небензія на екстреній нараді Ради Безпеки ООН. Про це повідомляє BBC.

Разом з тим Трамп і його радники зараз обговорюють нанесення набагато більш потужного військового удару по Сирії, ніж ракетна атака в квітні минулого року, так як, на їхню думку, тільки такий захід може змусити сирійську владу відмовитися від застосування хімічної зброї, повідомляє New York Times. За інформацією газети, в президентській адміністрації, зокрема, пропонують нанести удари відразу по декількох цілях або розтягнути операцію на кілька днів.

За інформацією The Guardian єдиним ефективним кроком для США може стати тільки знищення всієї сирійської військової авіації.

За підрахунками військового аналітика Джеремі Бінні, якого цитує видання, американці цілком можуть досягти цієї мети, якщо удари будуть більш масштабними, ніж в минулому році. В ході торішньої атаки США повідомляли про знищення 20% сирійських військово-повітряних сил, відзначає експерт.

У той же час в Пентагоні побоюються, що удари США по Сирії можуть загрожувати і російським військовослужбовцям в Сіріі, повідомляє Los Angeles Times. Як розповів виданню експерт по Сирії Ілан Голденберг, США, швидше за все, попередять Москву про майбутні військові дії. Однак Пентагон не стане повідомляти російським військовим точний час або цілі ударів з побоювань, що Росія може передати отримані відомості силам президента Сирії Башара Асада, відзначає видання.