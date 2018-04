Президент США Дональд Трамп оголосив про ракетний удар по Сирії.

"Росія обіцяє збивати всі ракети, випущені в Сирії. Приготуйся, Росія, тому що вони прийдуть, славні і нові, і "розумні!" Ви не повинні бути партнерами з тваринами, які вбивають газом, вбивають своїх людей і насолоджуються цим!" - написав Трамп на своїй сторінці у Twitter.

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it!