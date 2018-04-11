Трамп планує звільнити керівника спецпрокурора Мюллера, - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп обмірковує можливість звільнення заступника генерального прокурора США Рода Розенстайна, який керує діяльністю спеціального прокурора Роберта Мюллера.

Про це повідомляє телеканал CNN, посилаючись на власні джерела в адміністрації президента.

"Президент Дональд Трамп розглядає можливість звільнення заступника генерального прокурора Рода Розенстайна", - йдеться в повідомленні.

Такий крок потенційно міг би сприяти цілям Трампа встановити більше обмежень для спецпрокурора Роберта Мюллера, який очолює "російське" розслідування та формально підпорядковується заступнику генпрокурора.

Це рішення, за інформацією джерел, президент почав розглядати після того, як ФБР провело обшук у його особистого адвоката Майкла Коена по справі, пов'язаній зі зв'язками Трампа з порноакторкою.

Крім того, повідомляється, що глава Білого дому розгнівався на Міністерство юстиції (яке очолює генпрокурор, і яке контролює діяльність ФБР), оскільки, на думку Трампа, в мін'юсті не зробили достатньо, щоб захистити його від постійної уваги з боку слідчих Мюллера. Водночас, два джерела заявили, що звільнення Розенстайна може означати переломний момент, який підштовхне Трампа до більш агресивних дій проти офісу спеціального прокурора.

Тим часом, у Конгресі такий розвиток подій викликає занепокоєння. У цьому зв'язку повідомляється, що провідні республіканські законодавці радять Білому дому уникати звільнення Розенстайна з посади заступника генпрокурора США.