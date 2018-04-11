У М’янмі 7 військових засуджено за участь у геноциді рохінджа

Семеро військових М’янми були засуджені за участь у масовому вбивстві представників народності рохінджа минулого року, заявили у офісі Головнокомандуючого М’янми Мін Онг Хленга.

Про це повідомляє Reuters.

«Четверо офіцерів були позбавлені звань, звільненні із армії без права поновлення та засуджені до 10 років таборів із важкою працею у віддаленому регіоні. Три інші військовослужбовці з іншими званнями були пониженні до рядових, звільнені із армії та засуджені до 10 років таборів із важкою працею теж у віддаленій в'язниці», - повідомили у Головнокомандуючого.

У відомстві додали, що розслідування справ цивільних та правоохоронців, «залучених до скоєння злочину», досі тривають.

Згідно із інформацією офісу Головнокомандуючого, військові «взяли участь у вбивстві» 10 представників мусульманської народності рохінджа, які проживали у штаті Ракхайн.

«Ці вбивства були частиною ширших каральних заходів стосовно рохінджа, що були застосовані військовими та правоохоронцями М’янми у відповідь на нібито напади повстанців. ООН та США обвинуватили М’янму у вчинені «етнічних чисток», однак у самій азійській країні це заперечують», - пояснює Reuters.

Нагадаємо, починаючи із минулого серпня із М’янми до сусіднього Бангладешу втекло близько 700 тис біженців-рохінджа, які нині проживають у одному із найбільших тимчасових таборів у світі.