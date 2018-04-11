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У МЗС України закликають посилювати тиск на Росію

11 квітня, 2018 - 10:53
Фото Руслана КАНЮКИ, "День"

У Міністерстві закордонних справ України закликають посилювати тиск на Росію, яка своїми агресивними діями на Донбасі продовжує дестабілізувати Україну.

Про це написала у Twitter речник МЗС Мар'яна Беца.

"Необхідно посилювати тиск на агресора. Росія продовжує дестабілізувати Україну: 64 атаки, 5 українських військовослужбовців поранено на Донбасі 10 квітня", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу агресор здійснив 64 обстріли позицій українських захисників застосовуючи при цьому озброєння заборонене Мінськими угодами. Унаслідок ворожого вогню четверо українських воїнів зазнали поранення та один військовослужбовець отримав бойове травмування.

Джерело: День

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