У МЗС України закликають посилювати тиск на Росію

У Міністерстві закордонних справ України закликають посилювати тиск на Росію, яка своїми агресивними діями на Донбасі продовжує дестабілізувати Україну.

Про це написала у Twitter речник МЗС Мар'яна Беца.

"Необхідно посилювати тиск на агресора. Росія продовжує дестабілізувати Україну: 64 атаки, 5 українських військовослужбовців поранено на Донбасі 10 квітня", - йдеться у повідомленні.

More pressure on the aggressor needed. Russia further destabilizes Ukraine: 64 attacks,5 UA WIA in Donbas on 10.04 pic.twitter.com/FlpTE9FbWY

