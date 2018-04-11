У МЗС України закликають посилювати тиск на Росію

У Міністерстві закордонних справ України закликають посилювати тиск на Росію, яка своїми агресивними діями на Донбасі продовжує дестабілізувати Україну.

Про це написала у Twitter речник МЗС Мар'яна Беца.

"Необхідно посилювати тиск на агресора. Росія продовжує дестабілізувати Україну: 64 атаки, 5 українських військовослужбовців поранено на Донбасі 10 квітня", - йдеться у повідомленні.

More pressure on the aggressor needed. Russia further destabilizes Ukraine: 64 attacks,5 UA WIA in Donbas on 10.04 pic.twitter.com/FlpTE9FbWY — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) April 11, 2018

Нагадаємо, за минулу добу агресор здійснив 64 обстріли позицій українських захисників застосовуючи при цьому озброєння заборонене Мінськими угодами. Унаслідок ворожого вогню четверо українських воїнів зазнали поранення та один військовослужбовець отримав бойове травмування.