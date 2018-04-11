У Вірменії ратифікували угоду про розширене партнерство з ЄС

Національні збори Вірменії у середу одноголосно ратифікували Угоду про всеосяжне і розширене партнерство з ЄС та Європейським співтовариством з атомної енергії та країнами-членами цієї організації.

"За" ратифікацію проголосували 95 депутатів, повідомляє ЄП з посиланням на видання News.am.

Угода складається з трьох частин. Політичні питання викладені в передмові, у другій частині - положення, що стосуються політичного діалогу та реформ, а також співпраці в сфері безпеки. У третій частині викладені завдання, що стосуються юстиції і прав людини.

Угода також формує інституційне коло, яке координуватиме відносини Вірменія-ЄС.

За словами міністра закордонних справ Вірменії Карена Назаряна, угода піднімає на новий рівень двосторонні відносини Вірменії з ЄС, "засновані на спільних цінностях та тісних зв'язках".

Вірменія 2013 року завершила переговори з Євросоюзом про Угоду про асоціацію, включно з зоною вільної торгівлі, але того ж року під тиском Росії радикально змінила курс і відмовилася підписувати цю угоду, вступивши натомість до тодішнього Митного союзу під керівництвом Росії, що нині переформатувався в Євразійський економічний союз.

2015 року Вірменія почала нові переговори про іншу угоду про політичні відносини з Євросоюзом, меншого обсягу і без економічної частини.