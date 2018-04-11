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У ЮНЕСКО ухвалили рішення щодо охорони пам'яток в Криму

11 квітня, 2018 - 20:41
Фото: From-ua.com

Виконавча рада ЮНЕСКО ухвалила рішення щодо Криму, яке дає можливість розмістити моніторингову місію і охороняти пам'ятки культури на окупованому півострові.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін у Twitter.

“Щойно Виконрада ЮНЕСКО ухвалила важливе рішення щодо Криму. Це фактично можливість для розміщення моніторингової місії і боротьби за освітні права, науку, охорону пам’яток культури в Криму, зокрема Ханського палацу. Не дамо окупаційній владі розграбувати та знищити українське надбання!”, - написав він.

Джерело: День

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