У ЮНЕСКО ухвалили рішення щодо охорони пам'яток в Криму

Виконавча рада ЮНЕСКО ухвалила рішення щодо Криму, яке дає можливість розмістити моніторингову місію і охороняти пам'ятки культури на окупованому півострові.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін у Twitter.

“Щойно Виконрада ЮНЕСКО ухвалила важливе рішення щодо Криму. Це фактично можливість для розміщення моніторингової місії і боротьби за освітні права, науку, охорону пам’яток культури в Криму, зокрема Ханського палацу. Не дамо окупаційній владі розграбувати та знищити українське надбання!”, - написав він.