У ЮНЕСКО ухвалили рішення щодо охорони пам'яток в Криму

Виконавча рада ЮНЕСКО ухвалила рішення щодо Криму, яке дає можливість розмістити моніторингову місію і охороняти пам'ятки культури на окупованому півострові.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін у Twitter.
“Щойно Виконрада ЮНЕСКО ухвалила важливе рішення щодо Криму. Це фактично можливість для розміщення моніторингової місії і боротьби за освітні права, науку, охорону пам’яток культури в Криму, зокрема Ханського палацу. Не дамо окупаційній владі розграбувати та знищити українське надбання!”, - написав він.
Щойно Виконрада ЮНЕСКО ухвалила важливе рішення щодо Криму.Це фактично можливість для розміщення моніторингової місії і боротьби за освітні права, науку,охорону пам'яток культури в Криму, у тч Ханського палацу.Не дамо окупаційній владі розграбувати та знищити українське надбання!
— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 11 апреля 2018 г.