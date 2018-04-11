Україна підпише безвіз з Македонією, - Клімкін

11 квітня, 2018 - 18:29
Міністри закордонних справ України і Македонії Павло Клімкін і Нікола Дімітров домовилися найближчим часом підписати угоду про безвізовий режим для громадян обох країн.
Про це Клімкін повідомив у Twitter.
“На зустрічах у Македонії домовилися, що найближчим часом підпишемо угоду про безвіз – текст майже готовий – і покращимо функціонування нашої ЗВТ. А загалом – у нас один шлях до ЄС і НАТО. Разом і працюватимемо”, – написав Клімкін.
На зустрічах у Македонії домовилися, що найближчим часом підпишемо угоду про #безвіз - текст майже готовий - і покращимо функціонування нашої #ЗВТ. А загалом – у нас один шлях до ЄС і НАТО. Разом і працюватимемо :) pic.twitter.com/vvCJcTfxSJ
— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 11 апреля 2018 г.
Джерело: День