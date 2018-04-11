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Україна підпише безвіз з Македонією, - Клімкін

11 квітня, 2018 - 18:29
Фото Reuters

Міністри закордонних справ України і Македонії Павло Клімкін і Нікола Дімітров домовилися найближчим часом підписати угоду про безвізовий режим для громадян обох країн.

Про це Клімкін повідомив у Twitter.

“На зустрічах у Македонії домовилися, що найближчим часом підпишемо угоду про безвіз – текст майже готовий – і покращимо функціонування нашої ЗВТ. А загалом – у нас один шлях до ЄС і НАТО. Разом і працюватимемо”, – написав Клімкін.

Джерело: День

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