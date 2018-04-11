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Україна потрапила до десятки країн, де часто крадуть витвори мистецтва

11 квітня, 2018 - 13:23

Україна потрапила до десятки країн, де часто зникають картини, скульптури та інші твори з музеїв та виставок. Про це пишуть Element Paints.

Інтерпол використав дані 192 країн в період з 1991 по листопад 2017 року. Сервіс Element Paints проаналізував 4612 записів, які стосуються крадіжки археологічних знахідок, старовинних книг, антикварних меблів, монет, а також золота і срібла.

Найчастіше твори мистецтва зникають в країнах, де йде війна. Перші у списку - Ірак, Афганістан, Сирія і Лівія. За ними - Франція, Австрія і Німеччина.

Восьме місце посіла Україна. При цьому індекс знайдених картин в Україні набагато нижче, ніж в інших європейських країнах. Найчастіше твори знаходять у Європі, незалежно від того, звідки вони прибули.

Індекс вкрадених скульптур майже вдвічі більший за загублених картин, і саме їх найчастіше викрадають. Також злодії цуплять кераміку, золото, срібло і старовинну зброю.

Джерело: Еспресо

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