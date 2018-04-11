Уряд пропонує ВРУ посилити відповідальність за порушення виборчого законодавства

Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді посилити відповідальність за порушення виборчого законодавства. Відповідний законопроект був затверджений на засіданні уряду в середу, 11 квітня.

"Я вірю в те, що ще на цій сесії цей закон може бути прийнятий, розглянутий парламентом, доопрацьований там, де це треба", - сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Прем'єр підкреслив, що практика фальшування результатів виборів або скупки голосів в Україні має відійти у минуле, а за такі дії потрібно запроваджувати жорстку відповідальність.

Він повідомив, що уряд напрацював спеціальний законопроект, який передається до Верховної Ради і може бути ухвалений вже в найближчій перспективі.

Проект закону розроблений силами Міністерства внутрішніх справ спільно з громадськими організаціями. Ключова мета законопроекту - встановлення покарання за порушення прав виборців і попередження спроб порушити виборчі права.

"У чому важливість цього закону - в тому, що цей закон притягне до жорсткої відповідальності тих, хто скуповує голоси, фальшує результати виборів", - наголосив Гройсман.

Зокрема, пропонується встановити, що передвиборча агітація, яка супроводжується наданням виборцям, підприємствам, установам незалежно від форми власності грошей, товарів, послуг тощо карається штрафом від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3,4 – 5,1 тис. гривень).

"Законопроектом пропонується скасувати кримінальну відповідальність за знищення або приховування виборцями власних виборчих бюлетенів", - сказала під час представлення документа заступник міністра внутрішніх справ Тетяна Ковальчук.

Ухилення членів виборчих комісій від виконання своїх обов'язків без поважних причин буде каратися обмеженням волі на термін до 3 років або позбавленням волі на той самий термін.