Ужгородці вийшли на скандинавську прогулянку набережною міста

Усе задля того, аби підтримати людей, що мають хворобу Паркінсона, адже сьогодні відзначають Всесвітній день боротьби з цим недугом.

В Ужгороді організаторами заходу виступили Обласний кабінет хвороби Паркінсона, що діє на базі Обласного центру нейрохірургії та неврології та клуб «Скандинавська Ходьба (Ужгород)».

Медики, спортсмени, прихильники скандинавської ходи, закарпатці з хворобою Паркінсона, їх рідні та просто небайдужі містяни зібралися на площі Поштовій, аби дізнатися більше про цю хворобу, реабілітацію, соціальну адаптацію пацієнтів, про те, як допомогти таким людям і як за допомогою двох палиць, можна змінити своє життя.

Організатори переконані, що з цим недугом можливо повноцінно жити та бути фізично й соціально активними.

Упродовж заходу кожен міг не тільки отримати відповіді на свої запитання, а й спробувати, як це пересуватися із палицями для скандинавської ходи та прогулятись липовою алеєю. Заняття для Ужгорода поки нове, дуже часто викликає подив серед містян, які про такий вид оздоровлення нічого не чули. Самі прихильники скандинавських прогулянок зізнаються, що спочатку теж почували себе досить ніяково, але розуміють, головне – частіше ходити, долучати до прогулянок однодумців, поширювати інформацію про безперечну користь такого заняття.

У лікуванні хвороби Паркінсона соціальна та фізична активність є дуже важливими, адже можуть сповільнювати прогрес захворювання. Тип занять для пацієнта індивідуально визначають медики. Для когось це спеціальні вправи, для когось танці, і звичайно скандинавська хода. Серед найпоширеніших симптомів хвороби: тремор, зниження спонтанної рухової активності, рівномірне підвищення тонусу м’язів. Лікарі радять за перших ознак захворювання не гаяти часу, а одразу звертатися до спеціаліста.

Вікторія ЖУЙКО, Ужгород