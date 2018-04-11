В Алжирі розбився військовий літак з 200 людьми на борту

В Алжирі розбився військовий літак з приблизно 200 людьми на борту. Про це повідомляє ВВС.

"Як повідомляється, 200 або більше осіб перебувало на борту літака, який зазнав катастрофи після зльоту", - йдеться у повідомленні.

Інцидент стався в середу вранці у військовому аеропорту "Буфарік" поблизу столиці країни - Алжиру. Аеропорт є базою для повітряних сил країни.

Як повідомляється, на місце авіакатастрофи прибули 14 "швидких", які доправляють поранених до лікарні.

Деталі інциденту уточнюються.