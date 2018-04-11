В Ізраїлі почали розслідування проти Apple

Агентство із захисту прав споживачів Ізраїля розпочало розслідування за фактом укриття компанією Apple інформації про уповільнення ПЗ у смартфонах попередніх поколінь, повідомляє Reuters.

«Агенство із захисту споживачів та чесної торгівлі повідомило, що вже допитало главу Apple в Ізраїлі Роні Фрідмана», - йдеться у матеріалі.

При цьому речник ізраїльського агентства розповів, що його відомство має право накладати суттєві штрафи у комерційних справах, але обговорювати таку можливість наразі зарано.

Додамо, що подібні розслідування проти Apple тривають також у Бразилії, Франції, Італії, Південній Кореї, США та інших державах.