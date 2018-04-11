В Україні стартувала операція "Кордон-2018"

З вівторка, 10 квітня, під загальною координацією Держприкордонслужби України стартувала операція "Кордон-2018". Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

Операція спрямована на зниження протиправної діяльності на кордоні, зокрема контрабандних перевезень підакцизних товарів, наркотиків і зброї, а також нелегальної міграції. Крім прикордонників, в операції беруть участь підрозділи суміжних структур, Збройні сили України, а також прикордонники сусідніх країн і міжнародні організації - FRONTEX, EUBAM, INTERPOL та EUROPOL.

Представники ДПСУ повідомляють, що вже найближчими днями відбудуться зустрічі з представниками прикордонних служб Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії і Молдови, під час яких будуть уточнені питання взаємодії під час операції і можливості посилення інтенсивності спільних патрулювань.

Триватиме операція до 30 листопада 2018 року.