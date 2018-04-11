Війська Саудівської Аравії перехопили ракету над столицею, - ЗМІ

Над столицею Саудівської Аравії Ер-Ріядом, за інформацією ЗМІ, було чути три вибухи.

Про це повідомляє AFP у Тwitter.

"Три вибухи було чути над столицею Саудівської Аравії", - йдеться у дописі.

Видання Daily Mail з посиланням на Al Arabiya зазначає, що війська Саудівської Аравії перехопили щонайменше одну ракету над столицею.

За словами очевидців, у небі над центральним районом Ер-Ріяда прогриміли три гучні вибухи, також було видно хмари диму.

Детальна інформація уточнюється.