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Війська Саудівської Аравії перехопили ракету над столицею, - ЗМІ

11 квітня, 2018 - 19:10
Фото: Bdnews24

Над столицею Саудівської Аравії Ер-Ріядом, за інформацією ЗМІ, було чути три вибухи.

Про це повідомляє AFP у Тwitter.

"Три вибухи було чути над столицею Саудівської Аравії", - йдеться у дописі.

Видання Daily Mail з посиланням на Al Arabiya зазначає, що війська Саудівської Аравії перехопили щонайменше одну ракету над столицею.

За словами очевидців, у небі над центральним районом Ер-Ріяда прогриміли три гучні вибухи, також було видно хмари диму.

Детальна інформація уточнюється.

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