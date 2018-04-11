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ВООЗ: Від хіматаки в Сирії постраждали 500 людей

11 квітня, 2018 - 14:20
Фото Reuters

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що у 500 пацієнтів було виявлено симптоми, схожі з ураженням від хімічної атаки у сирійському місті Дума, що в Східній Гуті. Про це йдеться у заяві відомства.

"Згідно з повідомленнями від координаційного центру Health Cluster, під час атаки на Думу в суботу приблизно 500 пацієнтів звернулися до медичних закладів з ознаками й симптомами, які схожі на ураження токсичними хімікатами", - йдеться у заяві.

Як відомо, 7 квітня було заявлено про підозру на хімічну атаку в сирійському місті Дума, що в Східній Гуті. В результаті атаки загинули щонайменше 70 осіб і ще понад тисяча постраждали.

Сирійський уряд та його союзник Росія заперечили причетність до будь-якої подібної атаки.

Президент США Дональд Трамп рішуче засудив атаку із застосуванням хімзброї в Сирії та заявив, що рішення про заходи США у відповідь буде прийнято протягом наступних 24-48 годин.

Джерело: Укрінформ

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